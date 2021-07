'Boston Marriage' in anteprima nazionale a Teatrika

Sarzana - Val di Magra - Lunedì 5 luglio arriva in anteprima nazionale sul palcoscenico di Teatrika “Boston Marriage” uno dei testi più coinvolgenti del grande drammaturgo, regista e sceneggiatore statunitense David Mamet (tra gli script ai quali ha lavorato, quelli de Gli Intoccabili, Hannibal, Il postino suona sempre due volte) portato in scena dalla Compagnia milanese Teatro dell’Allodola-Le Irriverenti, nella traduzione di Masolino d’Amico e la regia di Arturo Di Tullio, in scena le bravissime Monica Faggiani, Valentina Ferrari, Maria Carolina Nardino.



Un salotto borghese di fine 800 racconta la protagonista V. Ferrari, Anna e Claire si ritrovano dopo una lunga separazione. Un tempo si sono amate. Ora ciascuna vuole qualcosa dall’altra. Ma i rispettivi desideri sono incompatibili. La guerra è dichiarata e le armi sono le parole. Un gioco al massacro senza esclusione di colpi. Spettatrice involontaria una giovane cameriera, ingenua e maldestra, ora capro espiatorio ora oggetto del desiderio nella guerra delle due protagoniste. Equivoci, colpi di scena, finte lacrime, colpi bassi, spregiudicati ricatti in un esilarante e sorprendente gioco delle parti. Donne di carattere che stupiscono e divertono in una commedia tutta al femminile dove il linguaggio diventa il campo minato attraverso il quale la guerra si può solo vincere o perdere.



Il Festival, frutto della sinergia fra il Comune di Castelnuovo Magra e la Compagnia degli Evasi, si tiene come da tradizione nell’area verde del Centro Sociale di via Carbonara 142.

Le prenotazioni, obbligatorie, dei posti sono già aperte, e proseguiranno “di volta in volta” dalla mattina successiva allo spettacolo andato in scena.

Ingresso gratuito solo su prenotazione WhtsApp al numero 3358254436 con accesso all’arena teatro nel rispetto delle normative vigenti. Gli spettacoli avranno inizio alle 21:30 , e dalle 19:30 sarà possibile godere degli apericena nel giardino Arci Wave, solo su prenotazione al numero 3475454359. In caso di mal tempo gli spettacoli avranno luogo nel limitrofo Teatro Tenda Arci Colombiera.

Come arrivare: impostare su Google maps il seguente indirizzo : via Carbonara 142, Castelnuovo Magra e seguire le indicazioni.

Oppure:

Uscita autostrada Sarzana, imboccare l’Aurelia in direzione Carrara, al primo semaforo dopo Sarzana (circa 4 km) svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per il Centro Commerciale “La Miniera”. L’arena del festival si trova dietro al centro commerciale, a sinistra, di fronte all’edificio delle scuole medie.

Info: 3358254436 http://www.comune.castelnuovomagra.sp.it - http://www.quicastelnuovo.it