"Battiato Libero", mercoledì il debutto alla Fortezza Firmafede

Sarzana - Val di Magra - Prosegue con successo la ricca programmazione dell’Estate in Fortezza, organizzata da Comune di Sarzana in collaborazione con associazione Gli Scarti e Earth Cooperativa e le tante associazioni ed enti del territorio che hanno partecipato alla Call for Ideas, proponendo eventi, spettacoli e progetti che hanno animato le serate sarzanesi.



Mercoledì 28 luglio alle 21.15 sarà la volta del debutto di “Battiato Libero”: un concerto – spettacolo in omaggio a Franco Battiato, il grande musicista siciliano, cantautore, artista poliedrico, recentemente scomparso. Pietro Sinigaglia e Gloria Clemente con un ensemble di cinque musicisti, ripercorrono i brani più famosi e significativi di uno dei più grandi artisti italiani degli ultimi cinquant’anni.

“Battiato è forse l'ultimo rappresentante della gloriosa generazione dei cantautori italiani. Maestro per eccellenza, si è preso il lusso di cantare spiritualità ed esoterismo con leggerezza ed ironia, raggiungendo ogni platea, assorbendo perfino la capacità di consapevolezza del pubblico, che ha cantato ogni suo testo, anche i più irraggiungibili, senza porsi troppe domande.

Battiato Libero è un progetto musicale che si muove dentro un' impronta solenne, nel tentativo pero` di sganciarla da ogni vincolo sonoro o presunzione intellettuale. ?

Battiato Libero è il musicista che gioca, l'attenzione armonica e l'interplay del jazz, l'impatto ritmico della tradizione pop, i suoni delle chitarre, le parole, la voce. E' il coraggio di trasformare un'eredita` preziosa in una cosa sempre diversa, nuova.

Battiato Libero è l'ennesima ricerca di un centro di gravità permanente, di equilibrio, in questo strano tempo immobile.”



Voce, Corno francese: Pietro Sinigaglia

Pianoforte: Gloria Clemente

Basso: Andrea Cozzani

Batteria: Paolo Meneghini

Chitarra: Davide L’Abbate

arrangiamenti originali: Gloria Clemente

Ingresso unico: 5€



Per info, biglietti e prenotazioni

IAT SARZANA - 0187 305551

Biglietteria del Teatro degli Impavidi (aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 eccetto lunedi e mercoledi) 346- 4026006 (attivo nei giorni e orari di apertura) teatroimpavidi@associazionescarti.it

I biglietti sono acquistabili anche online su Vivaticket.it o la sera stesso presso la Fortezza Firmafede