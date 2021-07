'A spasso con Dante, tra vicoli, piazzette e giardini' sabato prossimo a Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Secondo appuntamento per “In cammino con Dante”, iniziativa organizzata da Associazione Guide Turistiche Liguria, sezione della Spezia, grazie al sostegno del Comune di Castelnuovo Magra, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Domenica 25 luglio alle ore 18 l’itinerario, dal titolo “A spasso con Dante, tra vicoli, piazzette e giardini”, sarà appunto incentrato su piazze, stradine e angoli nascosti del bel borgo collinare. Verrà ripercorsa la storia millenaria del paese, ricordando la presenza di Dante, che nell'antico palazzo vescovile firmò la famosa Pace del 1306. Nella visita saranno inseriti anche alcuni giardini privati, che saranno aperti grazie alla cortese disponibilità dei proprietari. Il percorso, della durata di circa 1 ora e 30, è gratuito e adatto a tutti. In conclusione sarà possibile gustare un aperitivo (a pagamento) presso la piacevole cornice del giardino di Palazzo Amati, sede dell’Enoteca Regionale della Liguria. Per prenotazione obbligatoria di visita e aperitivo: AGTL La Spezia, 366 7157217; agtl.laspezia@gmail.com