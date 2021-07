Violenza di genere, maltrattamenti e lesioni: due uomini finiscono in carcere

Sarzana - Val di Magra - Due uomini in carcere per violenza di genere, maltrattamenti e lesioni. E' questo il bilancio delle recenti attività condotte dai carabinieri di Santo Stefano e Sarzana. Nel primo caso a finire nella casa circondariale è un uomo italiano di 62 anni che si trovava già ai domiciliari. I militari però avevano raccolto le denunce della ex compagna dell’uomo, vittima di atti persecutori maltrattamenti, minacce e percosse, informandone l’Autorità Giudiziaria che, considerata la gravità dei reati contestati, ha emesso un’ordinanza di sospensione degli arresti domiciliari e disposto l’accompagnamento in carcere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi prelevato dalla sua abitazione ed accompagnato dai Carabinieri al carcere della Spezia.

Anche il secondo arresto si è verificato in Val di Magra dove i carabinieri di Sarzana nel primo pomeriggio di ieri, hanno rintracciato e arrestato un cittadino italiano colpito da una ordinanza che ne disponeva l’accompagnamento in carcere.

Al cinquantacinquenne, indagato per maltrattamenti e lesioni, era stato concesso l’affidamento in prova al Servizio Sociale. I Carabinieri, durante i controlli giornalieri, avevano riscontrato il mancato rispetto delle prescrizioni imposte ed avevano informato l’autorità Giudiziaria, che ha così decretato la sospensione della misura alternativa ed il ripristino della carcerazione.

Per l’uomo si sono così nuovamente aperte le porte della casa circondariale della Spezia, dove dovrà scontare una pena di quasi due anni.