Viola l'obbligo di presentazione in caserma e finisce ai domiciliari

Sarzana - Val di Magra - Ha violato gli obblighi della presentazione giornaliera in caserma, così il tribunale, per un 49enne di Calice al Cornoviglio, ha emesso un provvedimento di arresti domiciliari. Della pratica si sono occupati i Carabinieri della stazione di Sarzana. Il 49enne, lo scorso 30 aprile, si era resto protagonista dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento dei carabinieri ha trovato spazio nel corso del servizio straordinario di controllo ad alto impatto effettuato ieri a tarda sera dalla Compagnia di Sarzana, nei comuni di tutta la giurisdizione, e volto al contrasto e alla prevenzione di reati contro il patrimonio e la persona, non ché delle violazioni delle norme anti contagio. 120 e 45, rispettivamente, le persone e le autovetture controllate; i militari non hanno inoltre riscontrato violazioni del coprifuoco.