Viola l'affidamento in prova dopo la condanna per l'omicidio preterintenzionale di un bimbo

Sarzana - Val di Magra - I carabinieri della Stazione di Varese Ligure, all’alba di oggi, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Genova nei confronti di un italiano residente nella Val di Vara che era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali a seguito di condanna per omicidio preterintenzionale, per la morte di un bambino di due anni e mezzo che nel 2014 a Genova ingerì del metadone. Il provvedimento è scaturito a seguito delle violazioni alle prescrizioni impostegli dal Tribunale accertate. L’uomo è stato raggiunto dai Carabinieri presso l’abitazione dove stabilmente risiede, tratto in arresto ed accompagnato quindi presso il carcere della Spezia.