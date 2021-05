Usano una carta di credito rubata per fare 75 operazioni, denunciati

Sarzana - Val di Magra - I Carabinieri di Luni hanno denunciato due persone - un italiano residente a Fivizzano e un rom residente nel Comune - per ricettazione ed indebito utilizzo della carta di credito. I due infatti avevano utilizzato una carta, rubata nei giorni precedenti dal portafoglio di un uomo, per effettuare 75 prelievi procurandogli così un danno di circa 1.700 euro.

Dopo aver raccolto la denuncia i militari hanno subito avviato una meticolosa indagine ricostruendo tutti i movimenti dei due soggetti tramite le telecamere degli esercizi commerciali dove avevano usato la carta per fare prelievi e acquisti di ogni genere. I due sono stati così incastrati e denunciati all'Autorità giudiziaria spezzina.