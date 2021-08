Una festa di Ferragosto con centinaia di persone da tutta Italia "scongiurata" dai carabinieri

Sarzana - Val di Magra - Un’attività di vigilanza è stata messa in atto per contrastare una possibile festa non autorizzata nei comuni di Vezzano e Santo Stefano: da alcuni giorni circolava infatti la voce di un possibile assembramento di centinaia di persone provenienti da tutta Italia che si volevano riunire per festeggiare il Ferragosto, in barba alle normative antiCovid che vietano assembramenti. I capillari controlli dei carabinieri della Compagnia di Sarzana hanno però scongiurato questa eventualità.