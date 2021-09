Un etto di coca e 4mila euro in contanti nascosti in auto, arrestato

Sarzana - Val di Magra - Un etto di cocaina e 4.300 euro in contanti nascosti nella macchina. E'finita con una custodia cautelare in carcere la giornata di un 28enne fermato ieri, in atteggiamento sospetto, dai carabinieri di Sarzana.

L'uomo è stato individuato durante un controllo nell'area industriale dove si trovava senza nessun motivo, vestito di tutto punto e molto elegante. Il giovane era già noto agli uffici per reati commessi nella vicina Toscana e i militari insospettiti dal suo atteggiamento hanno deciso di procedere a una perquisizione.

Dopo una minuziosa ricerca i carabinieri sono riusciti a trovare, ben occultato sotto uno spazio appositamente creato all’interno dell’abitacolo dell'auto dell'uomo, oltre un etto di cocaina. "All’interno di altri due vani ricavati nelle portiere, venivano poi trovati oltre 4.300 in banconote di piccolo taglio - si legge in una nota dell'Arma -. Il giovane, che è risultato essere stato arresto pochi mesi fa per fatti simili, è stato quindi dichiarato in arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti. La droga, di elevata purezza e con tutta probabilità destinata ad essere venduta a Sarzana e dintorni, alla vendita al dettaglio avrebbe fruttato circa quindicimila euro. Si tratta dell’ennesimo sequestro di stupefacente operato dai Carabinieri nell’arco degli ultimi mesi. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto presso il carcere spezzino a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Stamattina è comparso in Tribunale per l’udienza direttissima, nel corso della quale l’arresto è stato convalidato ed il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere".