Troppo alcol in corpo e causa un incidente, maxi multa per un 39enne

Sarzana - Val di Magra - Sanzione di oltre 1.400 euro per un 39enne di Santo Stefano Magra che ieri sera, alla guida in stato di ebbrezza, ha causato un incidente stradale a Sarzana, senza feriti. A comminare la sanzione, l'Aliquota radiomobile dei Carabinieri di Sarzana. Il 39enne si è visto inoltre ritirare la patente, e il mezzo è finito sotto fermo amministrativo. L'intervento dei carabinieri ha trovato spazio nel corso del servizio straordinario di controllo ad alto impatto effettuato ieri a tarda sera dalla Compagnia di Sarzana, nei comuni di tutta la giurisdizione, e volto al contrasto e alla prevenzione di reati contro il patrimonio e la persona, non ché delle violazioni delle norme anti contagio. 120 e 45, rispettivamente, le persone e le autovetture controllate; i militari non hanno inoltre riscontrato violazioni del coprifuoco.