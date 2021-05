Tavolino preda di uno sciame di api, ci pensa un giovane agricoltore

Sarzana - Val di Magra - Il tavolino era coperto di api in modo così massivo e uniforme che uno sguardo fugace avrebbe potuto pensare a una curiosa texture giallonera. E invece no: quel tavolino nel dehor del Bar Massimo di Sarzana, in Piazza Calandrini, oggi pomeriggio è diventato pratico appoggio per uno sciame di api. Migliaia di insetti fittamente assiepati e ronzanti. Come uscirne? Ci ha pensato Edoardo Musetti, giovane agricoltore di Castelnuovo che, bardato a dovere, è intervenuto risolvendo la situazione e portando via le api senza ledere le loro fragili e preziose vite. Una soluzione efficace e incruenta, in piena linea con il codice 'naturale' adottato dall'azienda agricola il Torchio, di nota produzione vinicola, che Musetti gestisce assieme alla sorella Gilda.



B.M-N.R.