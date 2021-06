Stalker nei confronti di quattro donne, sottoposto a sorveglianza speciale

Sarzana - Val di Magra - Stalking, maltrattamenti in famiglia, minacce e violenza di genere. Sono i reati contestati a un 34enne italiano residente a Sarzana nei confronti del quale lo scorso 15 aprile il questore della Spezia aveva proposto al Tribunale di Genova l’applicazione della misura della sorveglianza speciale, all’esito della complessa istruttoria svolta dalla Sezione misure di prevenzione della divisione Anticrimine, su input del commissariato di Sarzana.



L’uomo, inizialmente sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento, ora sta scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari per le reiterate violazioni alle normative in materia di stalking, maltrattamenti in famiglia, minacce e per violenza di genere per fatti che si sono ripetuti, a danno di 4 donne con le quali ha intrattenuto delle relazioni sentimentali tra il 2013 e il 2020. Si tratta di condotte recidivanti che hanno dimostrato l’allarmante pericolosità dell’uomo, che ha violato le plurime misure cautelari disposte di volta in volta nei suoi confronti.



L’attività del commissariato di Sarzana e della divisione Anticrimine della Questura nel raffronto dei dati, hanno consentito la redazione della dettagliata proposta all’autorità giudiziaria della misura della sorveglianza speciale da parte dell’autorità provinciale di polizia.

Giovedì 3 giugno, il Tribunale del capoluogo ligure ha condiviso totalmente le motivazioni addotte nella proposta del questore e h accolto la richiesta, comminando all’uomo la misura della sorveglianza speciale per anni 3, l’obbligo di soggiorno nel comune di dimora per tre anni e con il divieto aggiuntivo di avvicinamento alle persone offese e vessate negli ultimi anni.

La misura verrà applicata al termine della reclusione in regime di detenzione domiciliare.