Spacciavano coca di fronte al centro per anziani

Sarzana - Val di Magra - I carabinieri lo hanno intercettato proprio mentre cedeva cocaina a due giovani sarzanesi. Erano lì per portare avanti uno dei tanti controlli straordinari del territorio che vengono organizzati in questo periodo a Sarzana e in altre località della provincia. Il focus era in particolare proprio sullo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze del centro storico. Sapendo che gli "affari" per i pusher avvengono soprattutto all’imbrunire e che lo scambio avviene di solito in maniera rapida e precisa. Serve occhio e tempismo per capire cosa sta per succedere.

Così è stato ieri sera. I carabinieri, in borghese, si erano appostati presso il parcheggio innanzi al centro sociale Barontini, frequentato da anziani e famiglie. Senza dare nell'occhio hanno assistito alla cessione della droga e poi bloccato due spacciatori. A cedere la cocaina in particolare uno, che è stato arrestato, mentre l’altro denunciato in stato di libertà. Entrambi sono anche stati sanzionati con 400 euro di multa per violazione alle normative Covid-19.

L’arrestato, dopo una notte nelle camere di sicurezza della caserma di Sarzana, è comparso ieri davanti al giudice del Tribunale della Spezia, che ha convalidato l’arresto applicando al pusher la misura cautela del divieto di dimora nella Provincia della Spezia.

I due giovani assuntori sono stati segnalati alla Prefettura della Spezia.