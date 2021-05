Spaccia in pieno centro a Sarzana, bloccato e arrestato

Sarzana - Val di Magra - Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri di Sarzana finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze del centro storico e dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani della zona.

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Operativa, in pieno centro cittadino, hanno bloccato un pusher marocchino: l’uomo, pluripregiudicato per reati specifici e conosciuto alle Forze dell’Ordine, incurante della presenza di famiglie e ragazzi, stava cedendo due dosi di cocaina ad un 40enne italiano.



Il malvivente è stato però colto sul fatto dai Carabinieri in borghese, che lo hanno bloccato e tratto in arresto; dopo una notte nelle camere di sicurezza della caserma, stamattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale della Spezia, che ne ha convalidato l’arresto infliggendogli la misura cautela del divieto di dimora nella Provincia della Spezia. L’assuntore è stato invece segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.