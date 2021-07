Spaccata all'Officina del Cibo, il titolare: "Se avete bisogno di soldi, noi abbiamo da darvi lavoro"

Sarzana - Val di Magra - Rimarrà chiuso domani l'Officina del Cibo di Via Brigata Muccini. Sarà necessaria una giornata di lavoro per ripristinare i danni della spaccata che la scorsa notte ha riguardato il noto e apprezzato locale di Sarzana. Sfondata la porta d'ingresso e divelta la cassa, con somma amarezza del titolare Giacomo Devoto che ha raccontato della brutta sorpresa su Facebook. "Spero che possiate capire che se avevate bisogno di soldi cerchiamo ancora oggi persone disposte a lavorare, meglio ancora se avevate bisogno di soldi non ho mai rifiutato di aiutare chi ha più bisogno".