Si sente male sul sentiero di Punta Corvo, portata a spalla a Montemarcello

Sarzana - Val di Magra - Pomeriggio di intenso lavoro quello di ieri per i vigili del fuoco di Sarzana, chiamati a soccorrere una donna colta da malore mentre risaliva dalla spiaggia di Punta Corvo lungo il sentiero 436. La turista, originaria di Jesolo, si trovava al mare agli spiaggioni con la propria famiglia quando durante la risalita verso Montemarcello si è sentita male. Viste le sue condizioni fisiche gli operatori intervenuti hanno deciso di immobilizzarla su una barella da sentiero e di portarla fino al paese in spalla, per poi consegnarla al personale sanitario della Pubblica Assistenza di Lerici. Alle operazioni di soccorso ha partecipato anche la moto d'acqua dei Vigili del Fuoco in servizio al presidio estivo di Lerici, la quale ha contribuito ad individuare tempestivamente l'esatta posizione della donna. Sul posto anche personale del Soccorso alpino.