Si cappotta all'imbocco di un tunnel ma ne esce praticamente illesa

Sarzana - Val di Magra - La conducente è uscita dalla vettura con pochi graffi. Però rimettere in strada la sua auto all'imbocco di un tunnel lungo Via Fola non è stato così semplice per i Vigili del Fuoco. Ad intervenire in soccorso di una 36enne santostefanese, ieri sera, una pattuglia della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra con a capo il comandante Maurizio Perroni.

La dinamica è ancora al vaglio degli stessi agenti, che stanno cercando di ricostruire le fasi dell'incidente che non ha coinvolto nessun altro veicolo. La donna, trasportata per accertamenti dai militi del 118 presso l’ospedale Sant'Andrea della Spezia, non è parsa in gravi condizioni e non ha causato danni a terzi. L'auto cappottata all'interno dello stretto passaggio ha reso l'intervento particolarmente complicato. I Vigili del Fuoco di Sarzana hanno infine provveduto a ribaltare nuovamente l’auto per rimetterla sulle ruote.