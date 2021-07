Sei chili di marijuana nascosti in 19 doppifondi nell'auto

Sarzana - Val di Magra - I finanzieri del comando provinciale della Spezia, nell’ambito delle attività investigative condotte a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, alle prime luci dell’alba di ieri, martedì 27 luglio, hanno arrestato un individuo di origine marocchina che trasportava circa 6 chili di marijuana.

Il cittadino nordafricano è stato individuato e controllato all’interno di un’area in località Marinella di Sarzana; richiesto l’intervento dell’unità cinofila, i militari hanno provveduto a ispezionare l’auto, al cui interno venivano rinvenuti, abilmente occultati in sofisticati doppifondi situati nei passaruota, ben 19 involucri contenenti l’ingente quantitativo di marijuana.



Oltre all’arresto del soggetto, la droga è stata sottoposta a sequestro insieme alla vettura utilizzata per il trasporto e al denaro contante, pari a circa 1.000 euro.



"L’attività descritta - affermano le Fiamme gialle - rientra nell’ambito di un più ampio dispositivo di controllo ai traffici illeciti, con una particolare attenzione alla diffusione delle sostanze stupefacenti soprattutto nelle piazze spezzine, e controllo economico del territorio, coordinato dal comando provinciale della Spezia".