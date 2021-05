Sarzana off limits per un 19enne, ma lo trovano alla stazione

Sarzana - Val di Magra - Gli era stato intimato di non fare ritorno nel Comune di Sarzana per due anni a partire dallo scorso ottobre, ma un giovane 19enne, residente nella provincia di Massa Carrara, ha ignorato la prescrizione del Questore della Spezia e la scorsa settimana è stato trovato all’interno della stazione sarzanese.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Sarzana, durante il servizio di controllo dello scalo ferroviario, lo hanno identificato mentre era in compagnia di un amico, anche lui con precedenti di polizia, mentre tentavano entrambi di dileguarsi alla vista dei poliziotti.

Il provvedimento in questione era stato emesso per diversi reati attribuiti al giovane quando era ancora minorenne, tra cui anche il delitto di rapina per aver strappato una catenina d’oro dal collo di un suo coetaneo nel centro storico di Sarzana.

Per il giovane è quindi scattato un nuovo deferimento all’autorità giudiziaria per la violazione della prescrizione e sarà richiesto un aggravamento della misura.