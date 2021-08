Sarzana, militari esperti d'antiquariato, fra i visitatori della Soffitta

Sarzana - Val di Magra - L'occhio vigili delle forze di polizia ha riguardato anche la città di Sarzana. Anche nella città fortificata, per contrastare gli abusi della movida, sono stati potenziati i controlli degli uomini e donne dell’Arma. Nel mirino non poteva che esserci la manifestazione “La soffitta in strada”, considerata il fiore all’occhiello dell’estate sarzanese e per la quali sono arrivati come ogni anno anche i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova, con il mandato di effettuare mirate verifiche sulla provenienza degli oggetti d’arte e antiquariato.