Sarzana, 44enne incensurato trovato con sei dosi di cocaina

Sarzana - Val di Magra - Nel primo pomeriggio di ieri un equipaggio della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sarzana, impegnato in servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori potenziati in relazione al maggior numero di persone legati agli eventi culturali di grande richiamo del fine settimana, procedeva al controllo di un furgone che, dopo aver effettuato una manovra in violazione del codice della strada, era entrato nell’area di un distributore di carburante.

Il conducente, uno spezzino di 44 anni, incensurato, alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, si mostrava oltremodo nervoso: poco dopo veniva infatti trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente sei dosi di cocaina debitamente confezionate, prontamente sequestrate.

L’uomo, condotto in Commissariato, veniva denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.