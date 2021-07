Rubano una bici da 5mila euro: denunciati

Sarzana - Val di Magra - Furto aggravato in concorso per aver rubato una bicicletta del valore di 5mila euro. A finire nei guai sono due giovani, uno dei quali residente nella bassa Val di Magra e l’altro a Carrara, entrambi conosciuti dalle forze dell’Ordine, poi denunciati dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sarzana. I due erano entrati all’interno di un rimessaggio posto sulla sponda del fiume Magra nel Comune di Ameglia e, dopo aver chiesto al titolare alcune informazioni per il noleggio di una moto d’acqua, furtivamente asportavano da un capannone una bicicletta elettrica, Fantic XF1 160, del valore di oltre cinquemila euro, allontanandosi nell’area adiacente.

La vittima ha sporto denuncia presso i carabinieri di Sarzana, i quali si sono immediatamente attivati e sono riusciti a risalire all’identità dei due giovani. La perquisizione effettuata presso le abitazioni dei due hanno consentito di ritrovare, la bicicletta rubata, che è stata così restituita al legittimo proprietario.

I due autori del furto sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica della Spezia per furto aggravato in concorso.