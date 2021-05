Ruba ventuno carrelli alla Conad, "beccato" e denunciato

Sarzana - Val di Magra - Da alcuni giorni il direttore del supermercato Conad all’interno del centro commerciale "La Fabbrica" a Santo Stefano di Magra, si era accorto che mancavano diversi carrelli per la spesa. Si è quindi rivolto alla Polizia Locale per sporgere regolare querela per furto. E così, in poco più di un’ora gli operatori di Via Cisa sud sono riusciti a risalire al luogo dove questi carrelli si trovavano. In particolare erano 21 ed erano tutti all’interno di un unico garage. Gli agenti sono quindi risaliti al proprietario dello stesso garage e da lì al reale utilizzatore locatario, un cinquantaseienne di Santo Stefano. Rintracciato, è stato accompagnato in Comando e la refurtiva costituita da ben 21 carrelli per un valore totale di 7.200 € circa, con grande soddisfazione del direttore del negozio, è stata tutta sequestrata e restituita. L’operazione, che vista anche l’entità della refurtiva, non è passata di certo inosservata agli occhi dei passanti, ha già fatto sì che alcuni residenti nelle aree vicino al Conad, si siano attivati ed abbiano spontaneamente riconsegnato alcuni carrelli che tenevano a casa. L'uomo rintracciato è invece stato denunciato per furto dalla Polizia Locale all’Autorità Giudiziaria e rischia così una multa fino a 516 € e la reclusione nel massimo fino a tre anni.