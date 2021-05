Ruba un'auto e dopo poche decine di metri tampona un furgone

Protagonista dell'episodio un 49enne di Sarzana, ben noto alle forze dell'ordine. Sabato era stato denunciato per un furto in pasticceria.

Sarzana - Val di Magra - Seconda denuncia in cinque giorni per un 49enne di Sarzana. Sabato l'uomo era stato pizzicato dopo un furto di entità ridotta all'interno del locale spogliatoio di una nota pasticceria sarzanese, ieri mattina invece si è reso protagonista di un furto d'auto finito con un incidente.



La richiesta di intervento della volante del commissariato è scattata in quanto un uomo si era impossessato di un’autovettura posteggiata lungo la Variante Aurelia, davanti ad un pubblico esercizio dove il proprietario era appena entrato.

Nel corso delle ricerche, gli agenti accertavano che l’autore del furto era andato a tamponare poche centinaia di metri oltre un furgone che stava percorrendo Via Brigate Muccini, dandosi poi alla fuga.

Il conducente dell'auto, accuratamente descritto dai testimoni, è stato poi identificato e riconosciuto anche grazie all’estrapolazione di alcune immagini di un impianto di videosorveglianza gestito dal Comune di Sarzana.

E' così emerso che si trattasse del pluripregiudicato sarzanese di 49 anni, già sottoposto alla detenzione domiciliare, che nella tarda mattinata di ieri è stato nuovamente deferito all’autorità giudiziaria per furto e danneggiamento.

Un'accusa che si aggiunge a quella di sabato mattina. La posizione soggettiva dell’uomo

è al vaglio della divisione anticrimine della Questura, per l’adozione delle misure di prevenzione.