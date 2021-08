Ruba le offerte in chiesa, lo aveva già fatto

Sarzana - Val di Magra - Ieri pomeriggio una pattuglia dei carabinieri di Sarzana, intervenuta presso la chiesa di Santo Stefano Magra, ha proceduto all’identificazione di un uomo, poi risultato essere un 52enne senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine, che con fare sospetto si aggirava all’interno del luogo di culto. Il suo atteggiamento non ha convinto i carabinieri, che hanno iniziato una rapidissima attività di indagine, raccogliendo informazioni e visionando le riprese delle telecamere della chiesa. Dalle immagini è risultato che la persona controllata era la stessa che il 23 ed il 26 agosto scorsi si era introdotta furtivamente nella parrocchia e, rovistando nella cassetta delle offerte, si era impossessata di 40 euro in contanti. L’uomo è strato così denunciato per furto.