Ruba le foto di un profilo Facebook per sedurre una donna: denunciato

Sarzana - Val di Magra - Dopo qualche mese di quella platonica relazione online e la "buca" ricevuta nella serata in cui doveva incontrarlo dal vivo, si è fatta coraggio e ha chiesto ad un gruppo di aiutarla a riconoscere il contatto con cui chattava da tempo. A risalire il soggetto ci ha pensato... proprio l'uomo ritratto in foto. Scoprendo che il suo volto e le sue fattezze venivano usate da un profilo Facebook fasullo per sedurre una 35enne di Firenze, con tutte le conseguenze del caso.

Il giovane di bella presenza in oggetto è un santostefanese, che si è rivolto al suo avvocato il quale gli ha consigliato di recarsi presso il comando della Polizia Locale. Il comandante Maurizio Perroni ha accolto la denuncia e disposto alcune indagini, che hanno in breve portato a Livorno. Lì viveva il quarantenne che stava utilizzando le foto dell'ignaro spezzino per fare colpo sulla altrettanto ignara donna.



Per il giovane santostefanese è stato uno shock vedere le sue foto, comprese alcune in cui comparivano i famigliari, postate su un altro profilo. Ad accorgersi che qualcosa non quadrava era stato un suo amico, che aveva intercettato le immagini su un gruppo di appassionati di tatuaggi. Le aveva postate proprio la ragazza ingannata, da tempo insospettita per gli atteggiamenti evasivi del suo contatto virtuale, proprio con lo scopo di trovare qualcuno che confermasse l'identità della persona ritratta.

A far traboccare il vaso dei sospetti, dopo circa otto mesi di conoscenza online, la fatidica richiesta di incontrarsi di persona a cui l'ingannatore aveva sempre risposto accampando scuse di ogni genere. Una sera la donna aveva quindi deciso di fargli una sorpresa, chiamandolo al telefono e dicendogli che si trovava vicino a casa sua. Il soggetto si era mostrato allora innervosito, riferendo di essere impegnato e mandando un paio di suoi amici ad incontrarla. Peraltro, a rendere la vicenda ancora più squallida, uno dei due, quella sera stessa, le aveva rivolto diverse avance.



Pochi giorni dopo, il profilo Facebook con cui aveva condiviso tante serate sulla rete era svanito dal social network. A quel punto, considerato che il giovane ritratto nella foto del falso profilo mostrava alcuni tatuaggi, ha scritto su un sito di tatuatori per identificarlo. E così, con tenacia e iniziativa, portando a scoprire la sostituzione di persona.

A seguito della querela, il vicecomandante della Polizia Locale santostefanese, Andrea Prassini, ha avviato una serie di indagini piuttosto accurate ed estese a diverse parti d’Italia, coinvolgendo, per competenza territoriale, altri comandi. Dopo circa un mese, il soggetto ignoto è stato identificato e denunciato per il reato di “sostituzione di persona” che prevede la pena della reclusione fino ad un anno.