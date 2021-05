Rischio inquinamento nei pressi del depuratore, intervengono i forestali

Sarzana - Val di Magra - I Carabinieri forestali del Nipaaf (nucleo investigativo di Polizia ambientale agroalimentare e forestale) della Spezia, coadiuvati dalle stazioni di Sarzana e Sesta Godano, a seguito dell'accesso presso l'impianto di depurazione “Paduletti” di Castelnuovo, gestito da Acam Ambiente, hanno accertato che era in corso, con l'ausilio di un escavatore, la rimozione di fanghi di sedimentazione all'interno di un canale di scolo del depuratore.

La ditta esecutrice dei lavori, su indicazione di Acam, stava infatti prelevando il materiale e lo stava depositando lungo l'argine del canale a diretto contatto con il suolo, con il rischio di inquinamento.

I lavori infatti sono stati posti in essere in seguito ad una diffida della Provincia della Spezia al fine di rimuovere i sedimenti presenti all'interno del fosso Maestro di Prada che in seguito ad accertamenti dei Forestali sono risultati contaminati da idrocarburi pesanti, rame e zinco. Durante le operazioni è stato richiesto l'intervento dei tecnici di Arpal i quali hanno effettuato il campionamento dei rifiuti.

Al termine delle operazioni i forestali hanno proceduto al sequestro della porzione di terreno sul quale sono stati depositati i sedimenti per una superficie di circa 160 metri quadrati.