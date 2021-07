Rischia di annegare, tempestivo intervento di bagnino e soccorritori

Sarzana - Val di Magra - Una tranquilla mattinata di mare stamani ha preso un risvolto del tutto diverso per un adolescente che ha rischiato di annegare nello specchio acqueo antistante il Bagno Oasi di Marinella. La situazione di difficoltà del giovane è stata notata da alcuni bagnanti, che hanno dato l'allarme. Tempestivo ed efficace l'intervento de bagnino dell'Oasi, che ha recuperato il ragazzo e lo ha trasportato a riva. Sul posto sono prontamente giunti i militi del distaccamento di Marinella della Pubblica assistenza di Sarzana, che con preparazione e professionalità hanno prestato le prime manovre salvavita al ragazzo. Quindi il rapido arrivo dell'automedica Delta 2 del 118, il cui personale ha stabilizzato il giovane per poi trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.