Rilevazione fughe di gas, denunciati falsi tecnici

Sarzana - Val di Magra - Hanno collegato un dispositivo per la rilevazione di fughe di gas ed emesso la fattura. Peccato che si trattasse di una truffa, ma i responsabili hanno avuto vita breve perché la Polizia del commissariato di Sarzana ha identificato e denunciato due truffatori, italiani, 30enni.

Tutto è cominciato quando un anziano ha contattato i poliziotti raccontando che nei giorni passati aveva notato sul portone di ingresso del suo condominio un cartello nel quale una società avvisava che alcuni loro operatori si sarebbero presentati presso le abitazioni per la fornitura di dispositivi di sicurezza atti a prevenire fughe di gas.

Nella stessa mattinata due addetti, muniti di un cartellino di riconoscimento, suonavano all’appartamento dell’anziano signore per collegare i falsi dispositivi, facendogli credere che l’installazione fosse obbligatoria e presentandogli poi una falsa fattura, che il signore pagava in contanti. Dopo qualche giorno l’uomo si accorgeva che il congegno installato non era in realtà adatto all’uso richiesto e che non era funzionante.

All’esito delle indagini gli investigatori riuscivano ad identificare due italiani di 30 anni, residenti fuori provincia con pregiudizi di polizia a loro carico per analoghe truffe.

Nella giornata di ieri i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per il reato di truffa.