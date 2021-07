Rifiuti lungo il Magra, con una passata di fuoco

Sarzana - Val di Magra - Non c'è tregua per l'argine sinistro del Magra nei pressi dei pozzi di Fornola, nel comune di Vezzano. Oltre ai vari rifiuti sparsi lungo i circa trecento metri che separano la sponda dall'incrocio tra le vie Casale e Delle Pole, ecco che a ridosso del fiume e di quella che è una zona abbastanza gettonata per la balneazione e la tintarella d'acqua dolce, si rinnova il fenomeno dello scarico di rifiuti. Con una recente variante flambé, visto che ci sono due siti di abbandono – una con centinaia di bottiglie e lattine – ben anneriti dal fuoco, che ha toccato anche la vegetazione. Il tutto al cospetto di un pannello illustrativo del Parco del Magra reso inservibile dal passaggio di una bomboletta spray e di un foglio con l'ordinanza del Comune contro l'abbandono dei rifiuti. A un passo, un terzo mucchio di spazzatura, questo risparmiato dalle fiamme, con rifiuti plastici, sacchi neri, sacchetti di ogni sorta e chi più ne ha. A rinnovare purtroppo, per l'area, la sorte infausta di discarica abusiva, tra l'altro lungo il percorso fluviale segnato dal Cai e naturalmente a pochi metri dalle acque.