Rifiuti abbandonati, gli agenti di Santo Stefano lo raggiungono assieme ai colleghi di Taranto

Sarzana - Val di Magra - Durante ordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti del Comando di Polizia Locale di Santo Stefano di Magra con a capo il Comandante Dott. Maurizio Perroni, hanno accertato un notevole abbandono di rifiuti di genere domestico nell’area del parcheggio pubblico esterno al Centro Commerciale La Fabbrica. In considerazione appunto del notevole quantitativo di rifiuti anche organici con le conseguenze igienico-sanitarie che ne stavano derivando, il Vice Comandante Dott. Andrea Prassini ha immediatamente predisposto una serie di accertamenti atti a risalire al responsabile. Dalle tracce sul posto e dalle immagini restituite dalle telecamere, gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile, un trentenne residente a Santo Stefano, a non più di cento metri dal luogo dell’abbandono. Nel momento in cui è stato identificato, l’uomo, per ragioni lavorative, si trovava a Taranto e pertanto è stata di fondamentale importanza la collaborazione accordata dalla Polizia Locale di Taranto con a capo il Comandante Dott. Michele Matichecchia. I due Comandi hanno quindi svolto accertamenti

congiunti ed il trentenne è stato sanzionato per 160 euro così come previsto dal vigente

Regolamento Comunale in materia di rifiuti.