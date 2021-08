Raid vandalico al centro sportivo di Luni Mare, distrutti lettini, ombrelloni e gazebi

Sarzana - Val di Magra - Lettini e gazebi e ombrelloni tagliati, sdraio rotte e campi danneggiati. È lo scenario che si sono ritrovati davanti stamani i titolari del “Luni Mare Sporting Club”, struttura che la notte scorsa ha subito pesanti atti vandalici. Una situazione raccontata questa mattina con foto inequivocabili anche sulla pagina Facebook del centro che è ovviamente nel pieno della sua attività estiva: “A chi ha messo la sua forza, la sua energia per danneggiarci così violentemente – si legge - vogliamo dire che noi siamo persone, famiglie che ogni giorno con il sorriso si impegnano a lavorare, a fatica, durante il covid, durante le più grandi difficoltà che si presentano lungo la strada. Vogliamo dire che abbiamo impostato il nostro lavoro sulla trasparenza, qualità, accoglienza. Vogliamo dirvi che sicuramente ci avete ferito, sicuramente siete riusciti a farci un grande danno economico. Si ci siete riusciti e la vostra fatica di questa notte ha raggiunto l'obbiettivo che vi eravate prefissato. Ma i nostri obbiettivi sono altri”.

“I nostri obbiettivi – si legge ancora - sono lavorare, seguire i nostri atleti nello sport, creare dei campus estivi per rendere speciale l'estate ai nostri bambini, essere presenti sul territorio, dare servizi di qualità e vi garantiamo che questi obbiettivi lasciano nel nostro cuore e nel cuore chi ci frequenta la gioia e la soddisfazione di aver fatto la scelta giusta. Voi che stanotte avete fatto questo non so se questa mattina riuscirete ad avere il cuore leggero, a sentirvi sereni, a sorridere sinceramente. L'unico augurio che vogliamo farvi è di provare a riflettere, provare a mettervi nei nostri panni, noi che oggi dobbiamo raccogliere i cocci del vostro lavoro, provare a sentire se realmente ne valeva la pena stanotte di perdere del tempo a fare del male. Nella vita di ogni giorno – concludono - dovremmo provare a essere persone migliori se vi va provateci anche voi, vi garantiamo che si vive meglio e che la gioia che riceverete in cambio è impagabile. Tutto lo staff, i maestri, gli istruttori, educatori del campus del Lunimare Sporting Club vi augurano di diventare delle persone migliori”.