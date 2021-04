Sarzana - Val di Magra - Incursione di malintenzionati stanotte all'asilo nido comunale Il Castello Magico di Ponzano Belaso, in Piazza Cerri. Nel corso del raid notturno nella struttura santostefanese è stato un personal computer. Giocoforza stamani i bambini sono stati rimandati in quanto era necessario risistemare e sanificare gli ambienti, in modo da consentire un rientro in sicurezza.