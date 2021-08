Ragazza di 19 anni minaccia medici e infermieri con un coltello: denunciata

Sarzana - Val di Magra - Poco prima di Ferragosto, una Volante del commissariato della Polizia di Stato di Sarzana interveniva presso il pronto soccorso dell'ospedale San Bartolomeo, dove i sanitari avevano riferito di una donna che aveva minacciato il medico e l’infermiera di turno con un coltello.

Gli agenti hanno appreso che una ragazza di 19 anni di origini magrebine, poco prima visitata e sottoposta ad accertamenti medici, la quale, infastidita dall'attesa per la consegna del referto, aveva iniziato ad agitarsi, finendo col minacciare i sanitari con un’arma da taglio, poi toltale da un conoscente che l’aveva accompagnata e che dopo averla riportata alla calma l'ha ricondotta a casa.

I poliziotti hanno recuperato l’arma poco lontano dal Pronto soccorso e, dopo averla sequestrata e aver avviato le indagini hanno ricostruito la dinamica dell’episodio, denunciando in seguito la giovane donna per minaccia aggravata e porto abusivo di arma.