Pugni e calci ai Carabinieri in centro a Sarzana, arrestato

Sarzana - Val di Magra - Nella prima mattinata di oggi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sarzana, sono dovuti intervenire in una via del centro dove, un 34enne di Arcola, pregiudicato e già conosciuto dalle forze dell’ordine per pregressi reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale ed altri reati, stava dando in escandescenze creando problemi agli esercenti locali.

L’immediato intervento dei Carabinieri della Radiomobile di Sarzana, allertati tramite il numero unico di emergenza 112, ha dato una svolta risolutiva alla difficile situazione. Alla loro vista l’uomo ha iniziato però ad opporre resistenza e scagliarsi contro di loro colpendoli con calci e pugni, minacciandoli e offendendoli verbalmente. I militari nonostante la violenta resistenza, sono riusciti a bloccarlo e quindi a condurlo in Caserma.

L’uomo è stato arrestato per violenza, minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Condotto in Tribunale, il suo arresto è stato convalidato dal Giudice e quindi sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliera alla P.G. e di permanenza notturna nella propria abitazione.



(immagine di archivio)