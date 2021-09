Possibile inquinamento microbiologico, fiume Magra vietato a Fornola

Sarzana - Val di Magra - Divieto di balneazione, stazionamento e consumo di alimenti sul fiume Magra a Fornola nella zona tra raccordo autostradale e ponte ferroviario: a sancirlo un'ordinanza diramata dal sindaco di Vezzano, Massimo Bertoni. Il provvedimento, si legge nello stesso, arriva dopo che a Palazzo civico è arrivata una segnalazione della Struttura complessa Igiene e Sanità pubblica della Asl5 “concernente eventi di carattere infettivo rilevati su minori che risultano aver frequentato il tratto di fiume Magra corrispondente al raccordo autostradale/ponte ferrovia”. Una segnalazione, quella dell'azienda sanitaria, che recava altresì la richiesta di emanazione di un'ordinanza come quella poi emessa “in ragione del possibile inquinamento microbiologico”. L'ordinanza, si legge, è stata emessa “in via precauzionale e a tutela dell'igiene e salute pubblica”, “nelle more di conoscere gli esiti di successive indagini da parte dell'Asl e di Arpal o comunque determinazioni assunte in relazione alla problematica segnalata”. Nella zona interessata dal provvedimento sono state affisse copia dell'ordinanza e avvisi di divieto.