Positivo all'alcoltest gira di notte e con un coltellino in auto: denunciato

Sarzana - Val di Magra - Lo hanno trovato positivo all'alcoltest due volte superiore al consentito e con un coltellino. Per questi motivi un sarzanese verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza e possesso di oggetti atti a offendere. I fatti risalgono a ieri sera quando i carabinieri della Val di Magra conducevano alcuni controlli sull'Aurelia. Una volta fermato dall'etilometro è emerso che il conducente di una vettura aveva un tasso pari a 1.21 grammi di alcol per litro nel sangue.

Per lui dunque è scattata una denuncia in stato di libertà aggravata dall’aver commesso il fatto in orario notturno, con conseguente ritiro della patente di guida, cui seguirà un periodo di sospensione disposto dalla Prefettura della Spezia.

Nel corso del controllo, inoltre, il conducente dell’autovettura è stato poi trovato in possesso dai di un coltellino e dovrà quindi rispondere anche di porto di armi od oggetti atti ad offendere.