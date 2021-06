Porta distrutta e cassa rubata, 'Acqua e farina' nel mirino dei ladri

Sarzana - Val di Magra - Brutta sorpresa per la pizzeria 'Acqua e Farina' di Santa Caterina. La nota attività sarzanese, nella notte tra lunedì e martedì, è infatti stata presa di mira dai ladri. Un'effrazione fatta più con la spada che con il fioretto. Era da poco passata l'una, quando la porta del punto vendita ha cominciato a vibrare per una serie di pesanti fendenti. Forse calci, forse bastonate. Dopo che la porta è andata in frantumi, accompagnata da uno sfarinarsi di cartongesso, ecco che un malfattore, con cappellino e mascherina, si è introdotto nella pizzeria asportando la cassa, che conteneva un fondo di 500 euro. Una entra ed esci rapidissimo, durato meno di dieci secondi, come 'raccontano' le immagini della videosorveglianza del locale. Chiaramente, le bordate menate per farsi strada hanno svegliato nel cuore della notte le persone che abitano al piano sopra 'Acqua e Farina', tant'è che la telefonata dal numero di emergenza è stata pressoché istantanea. Tempo dieci minuti e sul posto è arrivata la Polizia. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso ed è stata anche ritrovata la cassa, ovviamente ripulita dal denaro, nei pressi della rotonda sulla Via Cisa al confine tra i territori comunali sarzanese e santostefanese. Quindi i ladri – probabilmente due: l'autore del blitz e un altro che lo aspettava fuori in auto –, dopo il colpo, si sarebbero messi in viaggio in direzione Santo Stefano. Serrate le indagini per chiudere il cerchio, alcuni dettagli catturati dagli occhi elettronici potrebbero rivelarsi assai preziosi.

“Ringrazio pubblicamente la Polizia che si è adoperata con il massimo della dedizione. Speriamo che non succeda più, teniamo gli occhi aperti e segnaliamo qualsiasi movimento sospetto alle autorità competenti. Per noi tantissimo spavento, la porta distrutta e il fondo cassa rubato”, il messaggio che Matteo Baudoni di 'Acqua e Farina' ha diffuso sui social network. L'attività fu già oggetto delle attenzioni dei ladri lo scorso anno, ma un residente si svegliò e li scacciò, evitando qualcosa di simile a quanto è purtroppo accaduto l'altra notte. Ad ogni modo, nonostante l'amarezza e il danno importante, il punto vendita di Santa Caterina ha provveduto tempestivamente alle riparazioni e non ha perso un minuto di lavoro, con gratitudine per le forze dell'ordine e l'auspicio che si arrivi presto ai responsabili dell'accaduto.