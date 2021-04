Poliziotta fuori servizio insegue e arresta uno scippatore a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Quella che doveva essere una tranquilla passeggiata domenicale, nel pomeriggio del 25 aprile, ha avuto un epilogo imprevisto per un’operatrice della Polizia di Stato in forza alla Questura di Massa Carrara che, libera dal servizio, nei pressi della stazione ferroviaria di Sarzana, è intervenuta per fermare uno scippatore. Un uomo si era appena avvicinato a sua madre, che si trovava poco distante e rapidamente le aveva strappato la borsetta dalle mani, dandosi precipitosamente alla fuga, senza curarsi delle conseguenze del gesto.



Subito, l’Assistente Capo si è lanciata all’inseguimento dello scippatore, riuscendo a bloccarlo sul piazzale della stazione, proprio mentre cercava di entrare nell’abitacolo di un’auto, alla cui guida in attesa e pronta a partire, si trovava una donna.

La coppia, un 50enne sarzanese con precedenti penali, tra cui rapina, appropriazione indebita e percosse, ed una 56enne spezzina incensurata, veniva tratta in arresto con il concorso del personale delle Volanti del Commissariato di Sarzana, subito intervenuto sul posto. Immediata l’assistenza all’anziana vittima, mentre la refurtiva veniva interamente recuperata.



Questa mattina, grazie anche al prezioso contribuito fornito dalle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza dello scalo ferroviario, per l’esatta ricostruzione della dinamica, il Tribunale della Spezia convalidava l’arresto dello scippatore, disponendo altresì nei suoi confronti l’obbligo di firma quotidiana presso il Commissariato di Sarzana. Al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura la posizione soggettiva dell’interessato, per l’adozione delle previste misure di prevenzione.