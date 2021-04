Pizzicati con 6mila euro di droga, aggrediscono i carabinieri

Sarzana - Val di Magra - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana, impegnati in un servizio di controllo del territorio e di contrasto e prevenzione allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato due 30enni di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora. I due, pluripregiudicati già noti alle Forze dell’Odine per vari reati legati alla droga, sono stati sorpresi dagli operanti in località Vallecchia di Castelnuovo Magra: in loro possesso un etto e 12 grammi tra hashish e cocaina, un bilancino di precisione, una roncola, un coltello a serramanico e millecinquecento euro in contanti derivanti dai loro illeciti affari. Dalla vendita sul mercato clandestino degli stupefacenti, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare agli spacciatori oltre seimila euro.

I due malviventi hanno anche tentato di darsi alla fuga colpendo i militari con calci e pugni ma sono stati bloccati e arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti volti ad offendere. Per loro dall’Autorità giudiziaria è stata disposta l’immediata traduzione all’interno del carcere della Spezia.