Piante pericolose tra parchi e cimitero, scatta il taglio

Sarzana - Val di Magra - "Provvedere senza indugio al taglio": questo dispone l'ordinanza del sindaco di Santo Stefano, Paola Sisti, per undici alberi in condizioni di precaria stabilità situati in zone del territorio comunale a fruizione pubblica. Il tutto considerando anche che "le condizioni meteo del prossimo periodo possono peggiorare e condizionare ulteriormente la stabilità delle piante". I dieci alberi si trovano al Parco 2 Giugno (sei), al Parco le Piramidi (tre), al cimitero della Madonnetta (due). Operazioni di taglio da completarsi entro domani, sabato 10 aprile.