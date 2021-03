Pescheria chiusa e multata dai Carabinieri per violazione delle norme sanitarie

Sarzana - Val di Magra - All’apparenza in quella pescheria per la vendita al dettaglio di pesce e prodotti ittici poteva sembrare tutto in ordine, ma dopo un attento controllo effettuato da personale della Asl e dai militari della stazione Carabinieri di Sarzana, sono emerse gravi irregolarità sotto il profilo igienico e sanitario.

È stata così disposta l’immediata chiusura dell’esercizio commerciale cui è stata irrogata anche una sanzione di tremila euro. Alla titolare sono state fatte inoltre una serie di prescrizioni: adesso avrà alcuni giorni di tempo per regolarizzare la sua attività ed evitare ulteriori e più gravi conseguenze di natura penale.



"Il rispetto delle norme igienico-sanitarie incide direttamente sui rischi per la salute dei consumatori finali, particolarmente elevati nel settore ittico in caso di mancata attenzione alla filiera di cura e conservazione del prodotto", ricordano i militari.



(foto: repertorio)