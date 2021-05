Pattuglie dell'Arma in azione, 120 controllati tra Sarzana, Lerici e Bolano

Sarzana - Val di Magra - Nella tarda serata di ieri i reparti della Compagnia carabinieri di Sarzana hanno eseguito un servizio straordinario di controllo ad alto impatto, nei comuni di tutta la giurisdizione, volto al contrasto e alla prevenzione di reati contro il patrimonio e la persona, non ché delle violazioni delle norme anti contagio. Nel corso del servizio i militari hanno realizzato dispositivi mirati, con posti di controllo nelle aree più strategiche, impiegando in totale 15 pattuglie, che hanno perlustrato in modo capillare il territorio. I controlli sono sono stati effettuati nelle aree più sensibili dei comuni di Sarzana (compresa la zona della stazione ferroviaria), Lerici e Bolano. Complessivamente sono state controllate 45 autovetture e identificate più di 120 persone. Nessuna violazione riscontrata in merito al rispetto del coprifuoco, in vigore dalle 22.00 alle 5.00.