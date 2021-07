Nove piante di marijuana in giardino, 47enne di Luni costretto ai domiciliari

Sarzana - Val di Magra - Nel corso della serata di ieri i Carabinieri dell’aliquota operativa di Sarzana hanno arrestato un 47enne residente a Luni, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti.

L'uomo occultava infatti nel giardino antistante la sua abitazione una vera e propria piantagione di marijuana.

I militari, dopo un’attenta attività di indagine tecnica, si sono presentati presso la sua abitazione e hanno rinvenuto una coltivazione artigianale di nove piante ad alto fusto, alte circa due metri e mezzo; la perquisizione è stata poi estesa anche all’interno della casa, dove gli uomini dell’Arma hanno trovato e sequestrato oltre un etto di sostanza di tipo marijuana già suddivisa in dosi e pronta per essere immesse sul mercato della droga nella provincia spezzina, materiale vario da taglio e confezionamento, un bilancino di precisione e poco meno di mille euro in contanti, ritenuto provento delle illecite attività dell’arrestato.



L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione con l’accusa di coltivazione e produzione di stupefacenti ai fini di spaccio in attesa della comparizione innanzi al Giudice del Tribunale di Spezia.