Non un ladro ma un vandalo, a Marinella si accanisce sulle auto parcheggiate

Sarzana - Val di Magra - Che cosa ci fa un individuo fra le auto parcheggiate sul litorale sarzanese? A chiederselo i militari di una gazzella dei carabinieri, di servizio a Marinella, in questa settimana di flussi turistici particolarmente significativi. Così, nella mattinata di ieri, i carabinieri di Sarzana hanno voluto vederci chiaro, fermando quell'uomo: si trattava di un 73enne incensurato originario della provincia di Parma ed in vacanza sul litorale sarzanese. Non si aggirava tra le vetture con intenti predatori, non era insomma il classico ladro in trasferta. Già, perché una volta fermato, i carabinieri si sono accorti che, utilizzando un cacciavite che ancora impugnava, aveva già rigato la carrozzeria di due veicoli. L’anziano, messo di fronte all’evidenza dei fatti, si giustificava attribuendo il gesto ad un momento di nervosismo. I proprietari delle auto in sosta danneggiate sono stati rintracciati ed avvisati del danneggiamento e invitati a formalizzare denuncia. Il cacciavite utilizzato per danneggiare le auto è stato sequestrato. I carabinieri stanno ora accertando se l’uomo si sia reso responsabile in precedenza di analoghi danneggiamenti e nel frattempo lo hanno denunciato.