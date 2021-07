Modifiche alla circolazione stradale per "Sarzana Opera Festival"

Sarzana - Val di Magra - Il comandante della Polizia locale di Sarzana, Roberto Franzini, ha disciplinato la circolazione stradale in alcune vie del centro storico durante la manifestazione “Sarzana Opera Festival”. Nelle serate di mercoledì 7, venerdì 9, e sabato 10 luglio, dalle ore 20 alle ore 24, è infatti istituito il divieto di transito nella via Marconi con deviazione del traffico veicolare su via Landinelli; divieto di transito in via Torrione San Francesco all'altezza dell'intersezione con via Capolicchio e deviazione del traffico veicolare su quest'ultima.

Ai divieti di cui sopra fanno eccezione i veicoli di soccorso di polizia e i veicoli al servizio di persone invalide.