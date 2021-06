Metteva in vendita online i-phone inesistenti, giovane denunciato

Sarzana - Val di Magra - A conclusione di un’attività di indagine, i carabinieri di Lerici hanno denunciato, per truffa, un 27enne residente in bassa Val di Magra. Come è stato accertato dai militari, l’uomo aveva posto in vendita, su varie piattaforme di e-commerce, una serie di telefoni cellulari, tra cui alcuni I-Phone 11, a prezzi particolarmente vantaggiosi. Le indagini dei Carabinieri avevano preso il via a seguito della denuncia presentata da un cittadino che aveva acquistato proprio un i-Phone 11 a trecento euro, pagandolo tramite una ricarica di una carta Postepay. Dopo il saldo, però, l’acquirente non aveva ricevuto il telefono ne’ le sue richieste al venditore, sempre più pressanti, avevano ricevuto risposte esaustive. Di qui la denuncia ai Carabinieri, che, dopo avere analizzato le utenze telefoniche utilizzate per i contatti ed una serie di estratti conto, sono riusciti a risalire all’identità del truffatore.



Quello delle truffe relative a inserzioni per la finta vendita di oggetti tecnologici di moda è un fenomeno purtroppo frequente, sull’onda del sempre più comune ricorso alle transazioni online. Per difendersi, può essere utile seguire alcune semplici regole, tra le quali: controllare che non siano state usate foto di repertorio ma scatti reali; valutare l’affidabilità dell’inserzionista, controllando da quanto tempo è attivo, quanti annunci ha pubblicato e quanti ne ha attualmente online, nonché se ha un congruo numero di feedback positivi. Se si tratta di oggetti asseritamente usati, richiedere la documentazione che comprovi la liceità del possesso (fatture, scontrini etc.), onde evitare il rischio di acquistare merce rubata e di incorrere a propria volta in possibili reati. Se si tratta di oggetti nuovi, i dati fiscali del venditore (partita IVA etc.) e controllarli online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Utilizzare sistemi di pagamento che offrano una garanzia per l’acquirente in caso di mancato invio della merce, declinando soprattutto l’invito a ricorrere a ricariche di carte prepagate. Se possibile, chiedere un incontro in un luogo frequentato per la verifica dell’oggetto. Verificare l’adeguatezza del prezzo richiesto con quelli di mercato. Effettuare gli acquisti su piattaforme di solida reputazione.