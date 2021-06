Malore a Punta Corvo, persona soccorsa via mare

Sarzana - Val di Magra - Intervento via mare agli spiaggioni di Punta Corvo ieri per la squadra nautica della Pubblica Assistenza di Lerici che ha soccorso una persona che aveva accusato un malore. Vista l'impossibilità di intervenire in tempi rapidi attraverso il sentiero, gli operatori hanno raggiunto la spiaggia sia con moto d'acqua di soccorso, che ha consentito il recupero dalla battigia nelle migliori condizioni di sicurezza, sia con il gommone idroambulanza PA5353, a bordo del quale il paziente è stato imbarcato per essere stabilizzato e trasportato a Lerici, dove lo attendeva l'ambulanza 5361 L’intervento è stato coadiuvato e coordinato dalla Guardia Costiera con gli operatori a bordo del gommone del Locamare Lerici, che hanno aiutato la squadra, anche agevolando la navigazione del PA5353 che trasportava il paziente

L’utilizzo integrato di entrambi i mezzi e l’interazione con l’equipaggio della Guardia Costiera di Lerici si sono dimostrati ancora una volta essere la maniera più efficace per garantire la massima versatilità e flessibilità nell’intervento di soccorso.