Luni, trova una bomba a mano mentre lavora nei campi

Un ritrovamento che avviene in una zona particolarmente significativa visto che sul confine ligure-toscano fu eretta la Linea Gotica.

Sarzana - Val di Magra - Nel pomeriggio di Pasquetta, all'interno di una proprietà agricola del comune di Luni, un residente intento a coltivare il suo orto, tra le zolle smosse, ha rinvenuto all'improvviso un residuato bellico. Il cittadino ha chiamato subito il 112 e l'intervento dei Carabinieri, giunti sul posto ha permesso di riconoscere il manufatto in una bomba a mano del tipo “ananas” risalente alla seconda guerra mondiale, hanno immediatamente circoscritto l’area ed avviato tutte le procedure finalizzate alla rimozione e alle operazioni di brillamento dell’ordigno, che dovranno esser ovviamente compiute in sicurezza e da personale altamente specializzato. Un ritrovamento che avviene in una zona particolarmente significativa visto che sul confine ligure-toscano fu eretta la Linea Gotica, la poderosa opera difensiva fortificata (ancora perfettamente al suo posto) costruita dall'Esercito tedesco nell'Italia centro-settentrionale durante le fasi finali della campagna d'Italia, nella seconda guerra mondiale.