Lite in strada nella serata di sabato: uno finisce in Questura, l'altro all'ospedale

Sarzana - Val di Magra - Poco prima della mezzanotte di sabato scorso, la sala operativa del commissariato di Polizia di Sarzana ha inviato la Volante in Via Battifollo per una lite tra due uomini.

Sul posto gli agenti prendevano contatti con il dipendente di un istituto di vigilanza che aveva assistito poco prima alla colluttazione e indicava i soggetti coinvolti, che venivano successivamente identificati in un 37enne residente ad Ameglia ed un 30enne senza fissa dimora, entrambi marocchini.

Entrambi gli stranieri, in evidente stato di agitazione dovuta all’assunzione di alcol, presentavano abrasioni ed escoriazioni a seguito della lite avvenuta poco prima.

In particolare il 37enne colpito al viso, veniva trasportato al Pronto soccorso di Sarzana per le cure delle lesioni riportate giudicate guaribili in 30 giorni.



Il 30enne, gravato da precedenti per stupefacenti e violazione di domicilio, è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso il Gabinetto di Polizia scientifica della Spezia e denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni gravi. La sua posizione è al vaglio dell’Ufficio immigrazione della Questura per l’adozione dei provvedimenti di competenza.